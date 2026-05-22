Liban : des familles réfugiées dans des camps près du port de Beyrouth

Des rangées de tentes bleues ont été installées près du port de Beyrouth afin d’accueillir les civils déplacés par les frappes israéliennes et les combats qui se poursuivent dans plusieurs régions du pays. Le nouveau campement, inauguré le 22 mai, doit remplacer les installations de fortune qui s’étaient multipliées ces dernières semaines le long du littoral méditerranéen de la capitale. Des familles entières y sont arrivées avec quelques effets personnels, accompagnées d’enfants, de personnes âgées et de bénévoles chargés de monter des abris temporaires. Dans ce refuge à ciel ouvert, des files se sont formées autour des distributions alimentaires organisées par les humanitaires, tandis que des enfants jouaient entre les tentes. Les autorités libanaises affirment vouloir offrir un hébergement plus sûr et mieux structuré que les campements improvisés apparus à travers Beyrouth au début du mois. La situation humanitaire continue de se détériorer dans le pays, alors que les frappes aériennes et les affrontements se poursuivent, notamment dans les villages du sud du Liban et dans la banlieue de Beyrouth. Selon les autorités, plus d’un million de personnes ont désormais été déplacées depuis l’entrée du Hezbollah dans le conflit régional en soutien à l’Iran après des frappes israéliennes qui ont tué le guide suprême iranien. Déjà fragilisé par une profonde crise économique, le Liban peine à absorber l’ampleur des déplacements. Les organisations internationales alertent sur la pression croissante qui pèse déso