Côte d’Ivoire : retour sur l’attentat de Grand-Bassam en 2016

Il y a dix ans, la Côte d’Ivoire était frappée par l’un des attentats les plus marquants de son histoire récente. Le 13 mars 2016, la station balnéaire de Grand-Bassam, près d’Abidjan, était la cible d’une attaque terroriste.

En début d’après-midi, plusieurs hommes armés ouvrent le feu sur des civils présents sur la plage et dans les restaurants de ce lieu très fréquenté par les touristes et les habitants.

Le bilan est lourd : 18 personnes tuées et plus de 30 blessées. Parmi les victimes figurent des ressortissants ivoiriens mais aussi des étrangers, notamment du Burkina Faso, de France, du Mali et d’Allemagne.

Les forces de sécurité ivoiriennes interviennent rapidement et trois assaillants sont neutralisés lors de l’opération.

L’attaque est revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, déjà impliquée dans plusieurs attentats dans la région, notamment au Mali et au Burkina Faso.

Pour les spécialistes, ces groupes jihadistes ciblent souvent des lieux publics difficiles à sécuriser, comme les plages ou les hôtels.

L’attentat de Grand-Bassam a marqué un tournant pour la Côte d’Ivoire, jusque-là relativement épargnée par les attaques jihadistes dans la région du Sahel.