Le Nigeria et les USA mènent de nouvelles frappes contre l'État islamique

Le Nigeria et les États-Unis ont annoncé lundi avoir mené de nouvelles frappes conjointes contre l’État islamique (EI) dans le nord-est du Nigeria. Quelques jours plus tôt, 46 personnes dont une majorité d’enfants, ont été enlevées dans le sud du pays.

Les frappes ont eu lieu dimanche, a indiqué le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) dans un communiqué.

Deux jours auparavant, les États-Unis et le Nigeria ont annoncé qu'une opération conjointe dans ce pays d'Afrique de l'Ouest avait tué Abu-Bilal al-Minuki, un chef de l'EI décrit comme le numéro deux mondial du groupe, qui faisait l'objet de sanctions américaines depuis 2023.

Ce raid s'inscrivait dans la « poursuite des opérations coordonnées contre les militants de l'EI », dans la région instable du nord-est du Nigeria, a déclaré l'armée nigériane, utilisant un autre nom pour désigner le groupe djihadiste.

« Suite à l’observation d’un regroupement et d’une migration d’éléments terroristes, de multiples frappes aériennes ont été menées, entraînant l’élimination de plus de 20 combattants de l’EI/ISWAP », a déclaré le quartier général de la défense nigériane dans un communiqué.

L’AFRICOM a déclaré que « les renseignements ont confirmé que les cibles étaient des militants de l’EI », ajoutant qu’aucun membre des forces américaines ou nigérianes n’avait été « blessé » au cours de l’opération.

Le Nigeria lutte depuis longtemps contre des insurgés djihadistes, notamment Boko Haram et des ramifications régionales de l’organisation de l’EI, principalement la Province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique (ISWAP).

Enlèvement de 46 personnes

Le nord du Nigeria est confronté à la double menace d’attaques menées par des groupes djihadistes alliés à l’EI et par des gangs criminels qui traquent les villages et procèdent à des enlèvements de masse.

Quarante-six personnes, pour la plupart des enfants, ont été enlevées lors d’une attaque contre trois écoles dans le sud-ouest du Nigeria la semaine dernière, a déclaré lundi l’Association chrétienne du Nigeria (CAN).

Le président de la CAN pour l’État d’Oyo, Elisha Olukayode Ogundiya, a déclaré à l’AFP que « 46 personnes, principalement des enfants » âgés de 2 à 16 ans, avaient été enlevées lors des attaques survenues vendredi dans cet État du sud-ouest.

Des hommes armés ont simultanément pris d'assaut l'école maternelle et primaire baptiste de Yawota, ainsi que deux autres écoles à Esiele, lors de ce que la police a qualifié d'« attaque coordonnée ».

Les assaillants ont enlevé « certains élèves, étudiants et membres du personnel » des écoles, « y compris le directeur adjoint », a indiqué la police dans un communiqué la semaine dernière.

Cette attaque a contraint le Conseil de l'éducation de base universelle de l'État d'Oyo à ordonner la fermeture temporaire des écoles environnantes vendredi afin de « prévenir tout incident secondaire et de permettre aux forces de sécurité de sécuriser complètement la zone ».

Il a ensuite indiqué que les écoles devraient rouvrir lundi.