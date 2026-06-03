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Gabon : la justice rejette la demande de libération d'Alain-Claude Bilie-by-Nze 

ARCHIVES - L'ancien ministre des Affaires étrangères du Gabon, Alain-Claude, prend la parole lors de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies.   -  
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By Rédaction Africanews

Gabon

Au Gabon, la demande de libération de l’opposant Alain-Claude Bilie-By-Nze a été rejetée par la justice. L’ancien Premier ministre est incarcéré depuis le 16 avril dans le cadre d'une enquête sur des faits présumés d’abus de confiance et d’escroquerie datant de 2008.

Ce mardi, la cour d’appel de Libreville a rejeté la demande de nullité de procédure déposée par sa défense. Selon ses avocats, les faits reprochés sont prescrits depuis plusieurs années et ne reposent sur aucune base pénale solide. Ils dénoncent une détention arbitraire et une procédure irrégulière.

L'un de ses avocats, Me Arthur Vercken, affirme que la situation constitue "une violation grave du droit gabonais, des garanties fondamentales du procès équitable et des engagements internationaux du Gabon". Il dénonce par ailleurs la poursuite de la détention à la prison centrale de Libreville et réclame une libération immédiate de son client.

Ancien Premier ministre sous la présidence d’Ali Bongo, Alain-Claude Bilie-By-Nze est considéré comme le principal opposant au président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a remporté l’élection présidentielle de 2025.

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