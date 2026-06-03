Sénégal : Abdoulaye Wade toujours aussi adulé malgré une fin de règne manquée

L'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, a toujours la côte dans son pays malgré un départ tumultueux du pouvoir marqué par une tentative de troisième mandat.

Le Sénégal fait revivre cette semaine la légende de cette figure centenaire lors de festivités présidées par le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye.

Une conférence est prévue jeudi et vendredi au Grand Théâtre de Dakar, vestige de la gouvernance de l'homme.

Différents hommes politiques dont des opposants à son régime, mais aussi d'internautes anonymes, rendent un large hommage depuis plusieurs jours à "Gorgui", le vieux, en langue wolof, né officiellement le 29 mai 1926 à Saint-Louis et à la tête du Sénégal de 2000 à 2012.

"Des milliers de Sénégalais le célèbrent dans leurs cœurs", propos du président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko, qui loue "un des pères les plus illustres de la démocratie sénégalaise", après l'avoir vivement pourfendu dans le passé.

Après son départ du pouvoir, Abdoulaye Wade a réduit ses activités à l'international. Il se consacre essentiellement à la libération de son fils Karim, condamné en 2015 puis détenu pour enrichissement illicite et gracié en 2016 par Macky Sall.

M. Wade ne s'est pas exprimé publiquement sur les récents développements de la vie politique sénégalaise, qui ont vu le président Faye acter sa rupture et limoger son Premier ministre, Ousmane Sonko, élu depuis président de l'Assemblée.

Diplômé en droit, en économie et en mathématiques appliquées, il rentre au pays en 1960, enseigne le droit puis ouvre un cabinet d'avocat.

Politicien madré, grand tribun, Abdoulaye Wade est toujours, plus de 50 ans après l'avoir créé, à la tête du Parti démocratique sénégalais (PDS, libéral), avec lequel il a conquis le pouvoir après 26 ans d'opposition et quatre échecs à la présidentielle.

Ce fils de négociant, ancien instituteur, suit une brillante scolarité. Après le bac, il obtient une bourse pour poursuivre ses études en France, où il rencontre sa future épouse française, Viviane Vert, avec qui il aura un garçon, Karim, et une fille, Sindiély.