Moyen-Orient : Trump se dit prêt à rencontrer le guide suprême iranien

Les tensions restent vives au Moyen-Orient malgré les appels à l’apaisement. Ce mercredi 3 juin, les Gardiens de la Révolution iraniens ont revendiqué des attaques menées contre des installations au Koweït et à Bahreïn, en réponse à des opérations américaines visant un pétrolier iranien et l’île de Qeshm.

Selon les autorités koweïtiennes, une attaque de drones a visé l’aéroport international du pays, faisant au moins un mort et 63 blessés. Le trafic aérien, suspendu pendant plusieurs heures, a repris partiellement après l’évaluation des dégâts.

L’Iran affirme avoir ciblé la base aérienne d’Ali al-Salem au Koweït ainsi que le siège de la Cinquième flotte américaine à Bahreïn. De son côté, l’armée américaine assure avoir intercepté plusieurs missiles et drones dans la région du Golfe.

Sur le plan diplomatique, le président américain Donald Trump a déclaré qu’il souhaiterait rencontrer Mojtaba Khamenei afin de favoriser un dialogue entre Washington et Téhéran, alors que les deux pays s’accusent mutuellement de fragiliser le cessez-le-feu en vigueur.

Parallèlement, les affrontements se poursuivent entre Israël et le Hezbollah. L’armée israélienne a annoncé avoir intercepté plusieurs tirs et un drone en provenance du Liban. Dans le sud libanais, des frappes israéliennes ont fait plusieurs victimes, dont deux secouristes et deux militaires blessés.

Face à l’escalade régionale, le gouvernement israélien a annoncé un plan de plus de 4,5 milliards de dollars destiné à renforcer la sécurité et le développement du nord du pays, régulièrement visé par les attaques du Hezbollah.