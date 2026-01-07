Côte d'Ivoire: le gouvernement démissionne après les législatives

Le gouvernement ivoirien a officiellement démissionné mercredi 7 janvier, quelques jours après la tenue des élections législatives du 27 décembre, qui ont offert au Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) plus de 75 % des sièges. Cette victoire intervient deux mois après la réélection du président Alassane Ouattara pour un quatrième mandat, obtenu avec près de 90 % des suffrages.

Au terme d’un conseil des ministres, le chef de l’État a accepté la démission de son gouvernement, mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du cabinet. Dans un communiqué de la présidence, il leur a adressé ses « remerciements pour leur importante contribution au développement socio-économique de la Côte d’Ivoire ».

Lors de l’ouverture du conseil des ministres, le président Ouattara a souligné que le succès du RHDP aux législatives traduisait « une forte adhésion » de la population et a invité l’exécutif à « faire davantage d’efforts pour accélérer le rythme d’exécution des programmes et projets et permettre d’améliorer plus vite les conditions de vie » des Ivoiriens. Le gouvernement actuel assurera l’expédition des affaires courantes en attendant la nomination du prochain cabinet, attendue d’ici la fin du mois de janvier.

Si la plupart des ministres devraient être reconduits, la répartition des postes suscitera une attention particulière, tout comme l’élection du nouveau président de l’Assemblée nationale prévue ce mois-ci et l’éventuelle désignation d’un nouveau vice-président, dauphin dans l’ordre protocolaire du chef de l’État. Alassane Ouattara, âgé de 84 ans, a entamé son dernier mandat autorisé par la Constitution en vigueur.