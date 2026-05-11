Nigeria : des dizaines de pêcheurs tués lors de frappes tchadiennes

Des dizaines de pêcheurs nigérians sont portés disparus et présumés morts après des frappes aériennes menées par l’armée du Tchad contre des positions jihadistes sur le lac Tchad, selon plusieurs sources locales.

D’après un membre d’une milice civile et un responsable d’un syndicat de pêcheurs du lac Tchad, des avions de chasse tchadiens ont bombardé deux îles considérées comme des bastions du groupe Boko Haram.

Au moins 40 pêcheurs nigérians seraient portés disparus après les bombardements et pourraient avoir péri noyés. Le bilan exact reste toutefois inconnu, les opérations militaires étant toujours en cours dans cette vaste zone marécageuse partagée entre le Nigeria, le Cameroun, le Niger et le Tchad.

Selon des sources locales, l’armée tchadienne mène depuis vendredi des frappes sur des îles situées du côté nigérian du lac, en réponse à de récentes attaques de Boko Haram contre des soldats tchadiens.

Les bombardements auraient particulièrement visé l’île de Shuwa, une zone stratégique située à la frontière entre le Nigeria, le Niger et le Tchad, réputée être un fief jihadiste.

Un pêcheur originaire de Baga a affirmé que « beaucoup de personnes ont été tuées » lors des frappes.

La majorité des victimes seraient issues de la communauté de pêcheurs de Doron Baga, sur les rives nigérianes du lac Tchad, ainsi que de l’État de Taraba.

Selon plusieurs témoignages, certains pêcheurs verseraient des taxes à Boko Haram afin d’obtenir l’accès à des zones de pêche éloignées et riches en poissons. Les combattants jihadistes assureraient ensuite leur transport vers ces îles avant de les ramener avec leurs prises.

Au moment de la publication, l’armée tchadienne n’avait pas encore communiqué officiellement sur ces frappes.

Cette nouvelle escalade intervient quelques jours après deux attaques distinctes menées par Boko Haram contre des positions militaires tchadiennes près du lac Tchad, attaques qui auraient coûté la vie à au moins 24 soldats tchadiens et deux généraux.

En octobre 2024 déjà, l’armée tchadienne avait été accusée d’avoir tué plusieurs dizaines de pêcheurs nigérians lors de frappes visant des combattants de Boko Haram sur l’île de Tilma, dans le lac Tchad.