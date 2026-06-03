Les Ghetto Kids de Kampala prêts à rejoindre Shakira au Mondial 2026

L’émotion est à son comble chez les Ghetto Kids. La troupe de danse ougandaise, composée d’enfants et de jeunes issus de milieux défavorisés, a été choisie par Shakira pour participer au spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde, prévue cet été aux États-Unis.

Cette invitation est l’aboutissement d’une relation nouée au fil des années avec l’artiste colombienne. « Tout a commencé lorsque nous avons réalisé une vidéo sur une chanson de Shakira utilisée pour Zootopia. C’est à ce moment-là que son équipe nous a contactés », raconte Dauda Kavuma, fondateur et entraîneur des Ghetto Kids. Plus récemment, la troupe a publié une chorégraphie sur le nouvel hymne de la Coupe du monde. Séduite par leur prestation, la chanteuse leur a adressé une invitation publique sur les réseaux sociaux : « Les amis, aimeriez-vous danser avec moi lors du spectacle de la mi-temps de la Coupe du monde de la FIFA ? » Une proposition à laquelle les jeunes artistes ont répondu sans hésiter.

Au sein de la troupe, l’annonce a suscité un immense enthousiasme. « Nous sommes très excités. Nous avons hâte de nous produire avec Shakira et de montrer au monde qui nous sommes », confie Josephine Daniella Busingye, l’une des jeunes danseuses. Pour ces enfants dont les vidéos ont conquis des millions d’internautes, cette scène mondiale représente une occasion unique de faire rayonner leur talent bien au-delà des frontières ougandaises.

Âgé de 16 ans, le danseur Madwanah Ssegirinya mesure lui aussi l’importance de l’événement. « C’est toujours une grande joie de se produire, mais cette fois, c’est différent. Monter sur l’une des plus grandes scènes du monde est quelque chose d’extraordinaire. Cela nous permet d’être vus par un public immense, de rencontrer de nouvelles personnes et de faire connaître notre travail partout où nous allons », souligne-t-il.

Déjà remarqués à l’international grâce à leurs performances diffusées sur les réseaux sociaux et à leur participation à des émissions de télévision étrangères, les Ghetto Kids s’apprêtent désormais à franchir une nouvelle étape. Leur présence aux côtés de Shakira lors de la finale de la Coupe du monde pourrait offrir à cette initiative née dans les rues de Kampala une grande visibilité et ouvrir la voie à de nouvelles opportunités pour les jeunes artistes qu’elle accompagne.