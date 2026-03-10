Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Côte d'Ivoire : Amnesty appelle à libérer des prisonniers de la période électorale

Un ballon à l'effigie du président Alassane Ouattara flotte au-dessus des partisans lors d'un rassemblement électoral à Koumassi, Abidjan, Côte d'Ivoire, 22 octobre 2025.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Ali Bamba

avec AFP

Côte d'Ivoire

Amnesty International a appelé mardi la Côte d'Ivoire à libérer des dizaines de personnes, dont des femmes enceintes, arrêtées ou condamnées lors des manifestations liées à l'élection présidentielle d'octobre.

Le scrutin a vu Alassane Ouattara remporter un quatrième mandat contesté et deux candidats de l'opposition en tête être exclus. La période de campagne a été marquée par des manifestations de l'opposition malgré l'interdiction et a déclenché une répression sévère.

Plusieurs personnes ont trouvé la mort dans les troubles et des centaines d'autres ont été arrêtées pour trouble à l'ordre public, selon des ONG. « Aujourd'hui, cinq mois après leur arrestation, ces personnes sont toujours détenues uniquement parce qu'elles se trouvaient à proximité des manifestations. Les autorités ivoiriennes doivent ordonner leur libération », a déclaré Marceau Sivieude, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

« Nous sommes très préoccupés par la situation de trois femmes qui, bien qu'elles soient à un stade avancé de leur grossesse, sont détenues » dans une prison de la principale ville de Côte d'Ivoire, Abidjan, a-t-il ajouté. Mercredi, le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, a insisté sur le fait que les personnes arrêtées avaient « commis des infractions » et que le gouvernement s'efforçait de « construire un État de droit ».

Sylvain Tapi, avocat des femmes enceintes détenues, a déclaré : « Ces femmes ont été arrêtées lors de raids alors qu'elles vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Elles se trouvent dans un environnement qui n'est pas propice à une grossesse saine. Elles sont gravement affectées tant sur le plan mental que physique ».

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.