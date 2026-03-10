Côte d'Ivoire : Amnesty appelle à libérer des prisonniers de la période électorale

Amnesty International a appelé mardi la Côte d'Ivoire à libérer des dizaines de personnes, dont des femmes enceintes, arrêtées ou condamnées lors des manifestations liées à l'élection présidentielle d'octobre.

Le scrutin a vu Alassane Ouattara remporter un quatrième mandat contesté et deux candidats de l'opposition en tête être exclus. La période de campagne a été marquée par des manifestations de l'opposition malgré l'interdiction et a déclenché une répression sévère.

Plusieurs personnes ont trouvé la mort dans les troubles et des centaines d'autres ont été arrêtées pour trouble à l'ordre public, selon des ONG. « Aujourd'hui, cinq mois après leur arrestation, ces personnes sont toujours détenues uniquement parce qu'elles se trouvaient à proximité des manifestations. Les autorités ivoiriennes doivent ordonner leur libération », a déclaré Marceau Sivieude, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

« Nous sommes très préoccupés par la situation de trois femmes qui, bien qu'elles soient à un stade avancé de leur grossesse, sont détenues » dans une prison de la principale ville de Côte d'Ivoire, Abidjan, a-t-il ajouté. Mercredi, le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, a insisté sur le fait que les personnes arrêtées avaient « commis des infractions » et que le gouvernement s'efforçait de « construire un État de droit ».

Sylvain Tapi, avocat des femmes enceintes détenues, a déclaré : « Ces femmes ont été arrêtées lors de raids alors qu'elles vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Elles se trouvent dans un environnement qui n'est pas propice à une grossesse saine. Elles sont gravement affectées tant sur le plan mental que physique ».