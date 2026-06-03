Ebola en RDC : des aides alimentaires pour les équipes d'intervention de première ligne à Bunia

Le programme alimentaire mondial a acheminé des vivres en soutien aux communautés touchées par l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, où l'Organisation mondiale de la santé faisait état de 321 cas confirmés, dont 48 décès, à la date du 31 mai dernier. Neuf cas ont été confirmés en Ouganda, dont un décès, selon les experts.

"L'assistance alimentaire dans les structures de santé est primordiale. Nous avons des patients qui sont en isolation et sans assistance. Ils sortiraient de cette structure de santé, donc au-delà de l'assistance et des soins médicaux qu'ils reçoivent. Ils reçoivent également une alimentation qui leur permettent de rester dans cette structure et également de récupérer rapidement", a déclaré Olivier Nkakudulu, est le responsable du bureau local du PAM à Bunia.

Depuis des années, les conflits incessants et les déplacements massifs de population ont détruit les moyens de subsistance dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), alimentant une pauvreté et une insécurité alimentaire galopantes. Aujourd’hui, depuis le cœur de l’épidémie d’Ebola en RDC, Sib Ollo et Olivier Nkakudulu dressent un bilan alarmant de la dernière menace qui pèse sur la région : une souche mortelle et très contagieuse du virus qui risque d’aggraver encore la famine – et la course contre la montre pour la contenir.

« Si nous n’agissons pas, la situation pourrait rapidement devenir incontrôlable », déclare M. Ollo, coordinateur régional du Programme alimentaire mondial (PAM) pour l’est de la RDC, à propos de la souche rare du virus appelée Bundibugyo.

« Nous avons les moyens d’intervenir », ajoute M. Nkakudulu, chef du bureau de terrain du PAM dans la province d’Ituri, épicentre de la 17e épidémie d’Ebola en RDC. M. Nkakudulu et M. Ollo sont tous deux basés à Bunia, la capitale de l’Ituri, où ils dirigent l’intervention de première ligne du PAM face à l’épidémie de Bundibugyo.

« Nous avons besoin d’une réponse très forte et coordonnée », ajoute M. Nkakudulu. « Et nous en avons besoin rapidement. »