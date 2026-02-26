Musique : 17 artistes en lice pour l'intronisation au Rock & Roll Hall of Fame en 2026

Le Hall of Fame a dévoilé mercredi la liste des nominés pour l'intronisation au Rock & Roll Hall of Fame en 2026. Parmi eux figurent Melissa Etheridge, Jeff Buckley, Pink, Shakira, New Edition, Sade et le Wu-Tang Clan.

Nominée en 2024 et en 2025, la chanteuse américaine Mariah Carey figure sur la liste des 17 artistes nominés pour l'intronisation au Rock & Roll Hall of Fame en 2026. La chanteuse de 56 ans compte 19 tubes classés n° 1 au Billboard Hot 100. Elle a été révélée en 1990 avec un album éponyme. En 36 ans de carrière, Mariah Carey a enchaîné les succès musicaux dont le très célèbre "All I want for Christmas is You".

Présente aussi sur la liste des nominés 2026, Lauryn Hill. Chanteuse, rappeuse, auteure-compositrice-interprète et aussi actrice, elle a été membre des Fugees avant de se lancer dans une carrière solo à succès.

La chanteuse de soul-jazz Sade, également nominée en 2024, a connu des succès soft rock tels que "Smooth Operator" et "The Sweetest Taboo". Le Wu-Tang Clan est salué en tant que groupe innovant dans le domaine du rap depuis son premier album révolutionnaire "Enter the Wu-Tang", sorti en 1993.

Disparu en 2005, Luther Vandross figure aussi parmi les favoris de 2026. Au cours de sa carrière, il a vendu plus de 25 millions de disques et gagné 8 Grammy Awards. Vandross avec des titres comme "Here and Now" et "Any Love".

Cette année, la liste des nominés présente des artistes issus de divers univers, du rap, au métal, sans oublier le R&B, le hip-hop, le blues rock et la pop.

La reconnaissance du métier

Les intronisés de 2026 seront dévoilés en avril, en même temps que les intronisés dans trois catégories spéciales : influence musicale, excellence musicale et prix Ahmet Ertegun Non-Performer Award.

Les nominés seront élus par plus de 1 200 artistes, historiens et professionnels de l'industrie musicale.

"Cette liste variée de nominés talentueux rend hommage aux visages et aux sons en constante évolution du rock & roll et à son impact continu sur la culture des jeunes", a déclaré John Sykes, président de la Rock & Roll Hall of Fame Foundation, dans un communiqué.

Les artistes doivent avoir sorti leur premier enregistrement commercial au moins 25 ans avant d'être éligibles à l'intronisation.

L'année dernière, Cyndi Lauper, Outkast, Bad Company, Chubby Checker, Soundgarden, Joe Cocker, Salt-N-Pepa, The White Stripes, Carol Kaye, Nicky Hopkins, Lenny Waronker, Thom Bell et Warren Zevon ont tous été intronisés.