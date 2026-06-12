Kenya : dernier hommage aux victimes de l’incendie d’un lycée de jeunes filles

Des centaines de personnes en deuil se sont rassemblées dans la ville de Gilgil, au centre du Kenya, pour rendre hommage aux 16 élèves décédées dans l’incendie d’une école de filles le mois dernier.

Les dépouilles des élèves ont été placées dans des cercueils blancs ornés de fleurs. Sur chacun, le portrait de'une victime.

La Première dame du Kenya, Rachel Ruto, a assisté à la cérémonie commémorative. Elle a prononcé des paroles de réconfort.

"Aux élèves qui ont perdu des amis, je sais que beaucoup d’entre vous se posent des questions auxquelles il n’y a pas de réponses faciles. Pleurez librement, soutenez-vous les uns les autres et rappelez-vous que vous ne traversez pas cette épreuve seuls", a dit la Première dame.

Les membres de la famille, les camarades de classe et les membres de la communauté ont rendu hommage aux jeunes filles et se sont souvenus d’elles pendant la cérémonie commémorative, tandis que les dirigeants locaux ont réclamé justice.

"En tant que gouvernement, nous ne tolérerons jamais les actes d'anarchie, de violence et de vandalisme dans nos écoles. Les auteurs de tels actes, comme cela s'est produit dans cette affaire où neuf élèves ont été impliquées dans ce malheureux incendie criminel, feront l'objet de poursuites judiciaires et pénales et seront traduits en justice", a déclaré Julius Ogamba, secrétaire d'État à l'Éducation.

Les neuf jeunes filles accusées, qui étaient élèves de l’établissement, sont toujours en garde à vue. Les interrogatoires ont révélé que l’incendie du 28 mai avait été déclenché par un matelas en feu.

Leur mobile n’a pas été communiqué pour l’heure.