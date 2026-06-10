Ebola : les USA exhortent les pays européens à mettre en place des restrictions de voyage

Etats-Unis
Les États-Unis ont publié une déclaration diplomatique officielle exhortant les pays européens à mettre en place des restrictions de voyage liées à l'épidémie d’Ebola.
Cette demande datant du 1er juin appelle ces pays à suivre l’exemple de Washington en limitant l’accès à leurs frontières aux personnes ayant récemment séjourné dans les pays d’Afrique centrale touchée par Ebola.
Les États-Unis ont exprimé leur inquiétude dans l’espoir d’éviter la propagation du virus pendant la Coupe du monde de football.
Le mois dernier, les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont émis un arrêté interdisant l'entrée aux États-Unis aux non-citoyens ayant séjourné en République démocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des 21 jours précédents.
Les Américains ont été invités à passer par certains aéroports pour y subir des contrôles. Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré qu'il ne fallait pas laisser Ebola entrer aux États-Unis, et les efforts de l'administration se sont concentrés sur le maintien à l'étranger de toute personne potentiellement exposée au virus, même si le pays dispose d'installations équipées pour traiter les cas d'Ebola tout en contenant la propagation du virus.
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