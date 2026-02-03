Fela Kuti est devenu le premier Africain à recevoir le Lifetime Achievement Award décerné par la Recording Academy lors des Grammys Special Merit Awards. Il a été honoré à titre posthume samedi, aux côtés de Chaka Khan, Cher, Carlos Santana et Whitney Houston.

Cette distinction souligne la contribution de l’artiste à la musique ainsi que son rôle d’inspiration pour l’un des genres de musique africaine contemporaine les plus populaires, l’Afrobeats. Des critiques musicaux nigérians ont salué cette reconnaissance comme le reflet de son influence durable.

"Ce que cette reconnaissance signifie localement, c’est l’inspiration que Fela a apportée depuis plus de 50 ans", a déclaré Joey Akan, critique musical nigérian et fondateur d’Afrobeats Intelligence, à l’Associated Press.

Fela, saxophoniste et père de l’Afrobeat — à ne pas confondre avec l’Afrobeats — plus connu simplement sous son prénom, est né en 1938 dans le Nigeria alors sous domination coloniale. Sa carrière musicale, qui s’est étendue de la fin des années 1950 aux années 1990 à travers plusieurs pays, se caractérise par un mélange emblématique de cuivres énergiques, de jazz et de funk, associés à des rythmes yoruba.

Le combat contre la corruption et l’impérialisme occidental

Aux yeux des Nigérians, il incarnait de multiples facettes : musicien pionnier, militant devenu l’ennemi juré des régimes militaires successifs du pays, référence culturelle dans la lutte contre l’impérialisme occidental, et polygame invétéré fumeur compulsif.

Sur le plan musical, l’un des thèmes majeurs de son œuvre, riche de plusieurs décennies, est sa protestation contre l’hégémonie culturelle occidentale — une hégémonie dont, selon certains critiques, la Recording Academy ferait partie. Il dénonçait les vestiges néocoloniaux de la domination britannique au Nigeria ainsi que la corruption des dirigeants postcoloniaux de son pays natal, en particulier les gouvernements militaires.

Dans son titre de 1977 "Colonial Mentality", il chantait :

"De ting wey black no good / Na foreign things them dey like / No be so?"

("Ce qui est noir est jugé inférieur / Ce sont les choses étrangères qu’ils aiment / N’est-ce pas ?")

Dans la polémique de 1989 "Beasts of No Nation", il s’en prenait aux Nations unies et à presque tous les dirigeants mondiaux de l’époque :

"Dem call the place United Nations / Hear oh another animal talk / Wetin united inside United Nations?"

("Ils appellent cet endroit les Nations unies / Écoutez encore un discours absurde / Qu’est-ce qui est uni au sein des Nations unies ?")

Il a été emprisonné à de nombreuses reprises par les gouvernements autocratiques nigérians en raison de ses critiques, notamment pendant 20 mois en 1984 par le chef de la junte de l’époque, Muhammadu Buhari. En 1977, près de 1 000 soldats ont pris d’assaut sa "République de Kalakuta", sa résidence à Lagos, et l’ont incendiée. Sa mère, Fumilayo Ransome-Kuti, militante de premier plan, est décédée des suites des blessures subies lors de ce raid.

Musique africaine

"Indépendamment du contraste entre ce que Fela représentait et ce que représente ce prix, je pense que c’est globalement positif pour la musique africaine", a déclaré à l’AP Dolapo Amusat, fondateur de WeTalkSound, une entreprise créative nigériane. "Et cela montre l’ampleur et la portée de l’influence de Fela."

Fela est décédé en 1997 des suites de complications liées au sida. Son héritage a contribué à l’émergence de l’une des périodes les plus prospères de la musique nigériane, avec des artistes comme Burna Boy et Wizkid qui font souvent référence à son œuvre.

Ces dernières années, la musique africaine a gagné une reconnaissance croissante au sein de la Recording Academy. En 2024, l’institution a créé la catégorie Meilleure performance de musique africaine. Burna Boy, Tems et la Sud-Africaine Tyla ont remporté plusieurs prix lors des cérémonies depuis 2020.

De nombreux artistes internationaux, dont Beyoncé, Mos Def, Nas et J. Cole, ont également samplé Fela, et ses chansons figurent dans les bandes-son de nombreuses productions hollywoodiennes.