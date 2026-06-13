Coupe du Monde 2026 : Thomas Partey manquera l'entrée en lice du Ghana, pour raison de visa

Le milieu de terrain ghanéen Thomas Partey ne disputera pas le match d'ouverture de la Coupe du monde de son équipe mercredi, le Canada ayant rejeté sa demande de visa alors qu'il attend son procès à Londres pour plusieurs accusations de viol.

La FIFA a annoncé vendredi dans un communiqué que Partey, âgé de 32 ans, ne pourra pas se rendre depuis le camp de base de son équipe à Smithfield, dans le Rhode Island, pour le match d'ouverture du Ghana contre le Panama à Toronto.

« Sa demande de visa a été rejetée par le gouvernement canadien », a déclaré l'instance dirigeante du football mondial. « La FIFA n'intervient pas dans les procédures d'immigration des pays hôtes, y compris dans l'octroi des visas. Comme lors des précédentes manifestations de la FIFA, c'est le gouvernement hôte qui décide en dernier ressort qui obtient un visa et qui est autorisé à entrer sur le territoire. »

La Fédération ghanéenne de football n'a pas immédiatement répondu à un courriel lui demandant de s'exprimer à ce sujet.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a déclaré dans un communiqué que chaque personne souhaitant venir au Canada fait l'objet d'une évaluation individuelle « en fonction des faits disponibles et de la législation applicable ».

« Le Canada est fier d’être l’un des pays hôtes de la Coupe du monde de football 2026 et s’efforce de contribuer à la réussite de cet événement tout en garantissant la sécurité des Canadiens », a déclaré l’IRCC dans un communiqué. « Le Canada a toujours affirmé que l’organisation d’événements majeurs ne modifie en rien ses lois en matière d’immigration. »

Après le refus de son visa, Partey est rentré au camp de base du Ghana, situé dans le Rhode Island. Il pourra jouer le 23 juin, lorsque le Ghana affrontera l'Angleterre à Foxborough, dans le Massachusetts. Le Ghana terminera la phase de poules le 27 juin contre la Croatie à Philadelphie.

Partey devrait comparaître devant le tribunal en novembre ou plus tard pour des faits remontant à la période où il évoluait au sein du club anglais d'Arsenal, entre 2020 et 2025. Partey, qui joue désormais en Espagne pour Villarreal, a plaidé non coupable.

Un deuxième joueur participant à la Coupe du monde, le défenseur marocain Achraf Hakimi, attend son procès à Paris pour des faits similaires.

Le Ghana participe à sa cinquième Coupe du monde sur les six dernières éditions.