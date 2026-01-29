Grammy Awards 2026 : une 68ᵉ édition ouverte sur les musiques venues du monde entier

À quelques jours de la cérémonie des Grammy Awards, l'une des grandes gagnantes de l’édition 2025, Doechii, revient sur la grande soirée de février dernier, qui a changé toute sa vie et donné un élan supplémentaire à sa carrière.

Cette année, la rappeuse américaine de 27 ans fait partie des présentateurs de la cérémonie, aux côtés du chanteur britannique Harry Styles et de l’humoriste sud africain, Trevor Noah. Un an après, elle se souvient encore de sa victoire, dans la catégorie Meilleur Album de rap.

"Je pense qu'après ce moment, non seulement beaucoup de gens ont découvert ma musique, mais je me suis sentie inspirée à en faire plus. À donner plus, à créer plus, à toucher plus de gens, à dire plus de choses. Et simplement à créer. Je me suis simplement sentie inspirée", a déclaré la musicienne mardi à Los Angeles. "La patience paie, ne pas abandonner, la constance paie", a déclaré Doechii, qui a remporté le prix du meilleur album rap pour "Alligator Bites Never Heal".

"Je pense que beaucoup d'artistes ont besoin d'entendre cela, et c'est ce que "Anxiety" et ces nominations représentent pour moi, simplement la persévérance qui fonctionne, et le fait que vous pouvez devenir une star. Je veux que les artistes et mes fans s'en inspirent."

Le PDG de la Recording Academy, Harvey Mason Jr., s'est joint à Doechii pour présenter en avant-première la cérémonie de remise des prix de cette année, qui aura lieu dimanche.

"Nous n'allons pas dicter ce qui se passe dans la musique. C'est la musique qui va dicter ce qui se passe pour nous en tant qu'organisation. Quand on voit la musique latine et l'engouement qu'elle suscite, quand on voit la musique qui vient du continent africain, et comme vous l'avez dit, la K-pop, l'Inde et le Moyen-Orient, toutes ces musiques différentes méritent d'être honorées et respectées", a-t-il expliqué.

"Je pense que c'est une année historique", a déclaré Ben Winston, producteur exécutif de l'émission. "Trois artistes hip-hop sont en lice pour l'album de l'année : Kendrick, Tyler, The Creator et Clipse. Et oui, je pense que l'album latino sera remis lors de l'émission cette semaine. Je pense que c'est quelque chose que nous ferons."

"Je sais que nous avons mis en avant Burna Boy l'année dernière lors d'un véritable moment musical mondial. Il ne fait donc aucun doute que nous essayons toujours de refléter les tendances actuelles de la musique et du monde, et de faire de notre mieux."

La 68e cérémonie annuelle des Grammy Awards sera diffusée en direct le dimanche 1er février 2026. Parmi les artistes africains nommés cette année, il ya Burna Boy, Davido, Ayra Starr & Wizkid et Tyla. Le sénégalais Youssou N’dour obtient une 6e nomination, cette fois-ci dans la catégorie Best Global Music Album.