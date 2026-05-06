Nigéria : Tiwa Savage aide à la formation de jeunes talents

L’artiste nigériane Tiwa Savage, a apporté son expertise à un programme de formation musicale d’élite. Volontaire et impliquée, elle s’est rendue dans un centre musical de Lagos et a prodigué des encouragements à des dizaines de jeunes artistes.

Star aux multiples talents, Tiwa Savage est une figure de proue de la scène musicale florissante du Nigeria.

« Mon héritage, c’est donc de créer cette fondation, d’en être la fondatrice, mais dans de nombreuses années, quand je ne serai plus là, je prie pour qu’un bénéficiaire de cette fondation soit le prochain Michael Jackson, le prochain Quincy Jones, le prochain Wizkid...», a déclaré Tiwa Savage.

Tiwa Savage a réuni 100 jeunes artistes en herbe — sélectionnés parmi 2 000 candidatures — pour des ateliers instrumentaux, des cours de chant et des masterclasses sur les rouages de l'industrie musicale.

« Je voudrais simplement être le lien, le relais, quelqu’un capable de mettre en relation le Berklee College of Music et d’autres institutions avec les talents nigérians ou africains. Le problème n’est pas le manque de talent ou de don. Le problème, c’est l’accès. L'accès à l'éducation, à l'éducation musicale en particulier. », a ajoutéstar nigériane.

Tiwa Savage s'est associée au prestigieux Berklee College of Music aux États-Unis, où elle a étudié il y a une vingtaine d'années.

« On peut avoir une super chanson, mais il faut un super producteur, un super promoteur radio, vous voyez, un super responsable marketing pour faire connaître la chanson au reste du monde. C'est donc ce que fait cette fondation. Elle leur donne simplement les outils. Ils ont déjà le talent...», a expliqué l'artiste.

« Ça a été une opportunité vraiment formidable. Bien sûr, rencontrer l’équipe de Berklee, qui est vraiment excellente, ce sont des professionnels et à chaque instant, à chaque tournant, il y a toujours quelque chose à apprendre, donc c’est vraiment passionnant, c’est vraiment spontané, et c’est stimulant...», s'est confiée étudiante et chanteuse du groupe constitue la première promotion de la fondation musicale nouvellement créée par l’artiste.

Née à Lagos, Tiwa Savage a grandit en partie en Grande Bretagne, elle est aujourd’hui l’une des voix féminines les plus influentes de l’afrobeat.