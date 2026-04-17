USA : soupçonné de meurtre, le chanteur D4vd a été arrêté

Le chanteur D4vd a été arrêté, soupçonné d'avoir tué une jeune fille de 14 ans dont le corps en décomposition a été retrouvé l'année dernière dans sa Tesla.

La police de Los Angeles a déclaré dans un bref communiqué que le chanteur de pop alternative de 21 ans, né à Houston et dont le nom légal est David Burke, était détenu sans caution pour suspicion de meurtre après son arrestation dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Celeste Rivas Hernandez.

La police a indiqué que les enquêteurs présenteraient le dossier aux procureurs du bureau du procureur du comté de Los Angeles lundi. Ce dernier a déclaré dans son propre communiqué qu’il avait pris connaissance de l’arrestation et que sa division des crimes majeurs examinerait l’affaire afin de déterminer s’il existe suffisamment de preuves pour engager des poursuites.

Le chanteur faisait l’objet d’une enquête menée par un grand jury du comté de Los Angeles sur la mort de Rivas Hernandez.

Le corps sans vie de Celeste Rivas Hernandez a été retrouvé dans une Tesla le 8 septembre, un jour après ce qu'aurait été son 15e anniversaire.

La Tesla Model Y de 2023 était immatriculée au nom du chanteur à l'adresse texane des membres de sa famille cités à comparaître, selon les documents judiciaires déposés par les procureurs. Elle avait été remorquée depuis un quartier huppé des Hollywood Hills où elle était stationnée, apparemment abandonnée.

D4vd s'est fait connaître auprès des fans de la génération Z grâce à son mélange d'indie rock, de R&B et de pop lo-fi. Il est devenu viral sur TikTok en 2022 avec le tube "Romantic Homicide", qui a atteint la 4e place du classement Hot Rock & Alternative Songs de Billboard.