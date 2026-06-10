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La Patrouille de France survolent manhattan pour célébrer 250 ans d’amitié franco-américaine

La Patrouille de France survolent manhattan pour célébrer 250 ans d’amitié franco-américaine
Les Alpha Jet de la Patrouille de France survolent l’Hudson le long de Manhattan   -  
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Agence France Presse TV
By Alexis Caraco

avec AFP

Etats-Unis

Huit Alpha Jets de l'armée de l'Air et de l'Espace ont traversé le ciel new-yorkais en traçant les couleurs bleu, blanc et rouge, sous les regards de nombreux habitants et visiteurs rassemblés le long de l'Hudson. Cette démonstration aérienne s'inscrit dans le cadre de la mission « Liberté 250 », organisée à l'approche des commémorations de l'indépendance américaine prévues en 2026.

L'événement rappelle le soutien décisif apporté par la France aux colonies américaines lors de leur guerre d'indépendance contre la Grande-Bretagne. La statue de la Liberté, offerte par la France aux États-Unis et inaugurée en 1886, a servi de décor emblématique à cette cérémonie aérienne chargée de symboles.

Selon le commandant Brice Beaudouin, cette mission constitue une occasion unique de célébrer les valeurs de liberté ainsi que les liens historiques qui unissent les deux pays. Le déploiement de la Patrouille de France se poursuivra jusqu'au 5 juillet avec plusieurs démonstrations prévues dans les États du Maryland et de Virginie, ainsi qu'à Washington et New York.

Au-delà de son caractère commémoratif, cette tournée vise également à mettre en valeur le savoir-faire de l'armée de l'Air et de l'Espace française tout en renforçant les relations diplomatiques et culturelles franco-américaines à l'approche des festivités du 4 juillet.

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