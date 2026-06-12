Nigeria : une manifestation contre l'insécurité à Abuja, dispersée par la police 

Nigéria
Vendredi, à Abuja, la capitale du Nigeria, la police a tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants qui défilaient pour dénoncer l'insécurité croissante et la vague d'enlèvements qui touche plusieurs régions du pays.
La manifestation, organisée à l’occasion de la Journée de la démocratie, a rassemblé des militants et des habitants appelant les autorités à faire davantage pour lutter contre les groupes armés, le banditisme et les enlèvements de masse, en particulier dans les communautés rurales et les écoles.
Les forces de sécurité ont bloqué l’accès aux zones proches de la villa présidentielle et ont dispersé une partie de la foule à l’aide de gaz lacrymogènes.
Parmi les manifestants se trouvait le militant Omoyele Sowore, qui a accusé le gouvernement de ne pas avoir su répondre de manière adéquate à la crise sécuritaire et a appelé à une action plus ferme contre les groupes armés : "Cette journée de la démocratie est dédiée à ceux qui souffrent aux mains d’acteurs non étatiques – ravisseurs, terroristes, bandits, appelez-les comme vous voulez . Nous voulons aussi exprimer notre rejet total du manque d’initiative de la part du gouvernement actuel. Et nous ne mâchons pas nos mots : puisqu’ils ne sont pas à la hauteur, il est temps qu’ils s’en aillent", a-t-il déclaré.
Le Nigeria continue de faire face à des défis sécuritaires sur plusieurs fronts, notamment la violence djihadiste dans le nord-est, le banditisme armé dans le nord-ouest et les enlèvements récurrents contre rançon dans différentes régions du pays.
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