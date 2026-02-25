L'Iran tient tête aux États-Unis avant les pourparlers sur le nucléaire

L'Iran a répondu aux pressions exercées par le président américain Donald Trump, à la veille de nouvelles négociations cruciales sur le programme nucléaire de Téhéran à Genève ce jeudi.

Devant les députés iraniens mercredi, le président du Parlement Mohammad Bagher Qalibaf a averti Washington : les États-Unis peuvent adopter l'approche diplomatique ou faire face à la colère de l'Iran.

"Nous continuerons à participer aux négociations à venir," a assuré M. Qalibaf. Il a toutefois accusé les États-Unis d'avoir utilisé "la tromperie, les mensonges, les analyses erronées et les fausses informations" lors de la dernière session de pourparlers.

"Si votre décision est de répéter la dernière expérience," a-t-il déclaré, "alors vous ressentirez sans aucun doute le coup de poing puissant de la nation iranienne et de nos forces de défense, et vous regretterez certainement ce choix."

Ces déclarations avant les pourparlers de jeudi interviennent alors que les États-Unis ont déployé leur plus importante flotte d'avions et de navires de guerre au Moyen-Orient depuis des décennies, dans le cadre des efforts de Donald Trump pour parvenir à un accord, tandis que l'Iran est confronté à une contestation croissante au niveau national après les manifestations qui ont eu lieu le mois dernier.

Le président américain a menacé à plusieurs reprises d'attaquer l'Iran si les négociations échouent, au risque que la situation dégénère en une guerre régionale.