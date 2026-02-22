Masoud Pezeshkian réaffirme que l’Iran ne cédera pas face aux pressions internationales

Le président iranien, Masoud Pezeshkian, a affirmé que son pays ne « s’inclinerait pas devant les puissances mondiales », alors que les États-Unis renforcent leur présence militaire dans la région et que se poursuivent les discussions sur le programme nucléaire de Téhéran. Il a tenu ces propos lors d’une rencontre avec des athlètes paralympiques à Téhéran, samedi.

« Par la grâce et la force de Dieu, nous ne baisserons pas la tête face à ces épreuves, » a-t-il déclaré. « Bien que le monde extérieur et les puissances mondiales nous pressent injustement de nous soumettre, nous ne nous inclinerons pas, tout comme vous, chers athlètes, avez refusé de céder aux difficultés. »

Ces propos interviennent dans un contexte tendu : le président américain, Donald Trump, a averti qu’il pourrait lancer des frappes limitées contre l’Iran, tandis que le chef de la diplomatie iranienne a assuré que Téhéran présenterait prochainement un projet d’accord nucléaire.

Les relations entre Washington et Téhéran sont marquées par une méfiance mutuelle de longue date. L’administration américaine a déployé la plus importante présence militaire au Moyen-Orient depuis des décennies, envoyant navires et avions pour accroître la pression.

Bien que l’Iran affirme que son programme nucléaire est strictement civil, les États-Unis et d’autres pays restent sceptiques, craignant qu’il ne permette à Téhéran de se rapprocher de l’arme atomique.