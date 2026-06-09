Guerre au Moyen-Orient : trêve entre Israël et l'Iran

Plus aucun échange de tirs n’a été signalé ce mardi entre Israël et l’Iran, selon les états-majors des deux pays, même si leurs forces armées restent en état d’alerte. L’accalmie intervient après plusieurs jours de tensions accrues dans la région.

Lundi soir, le commandement militaire iranien a publié un communiqué annonçant la suspension des frappes contre Israël. Une décision rapidement suivie, selon des médias israéliens, par une annonce similaire côté israélien, qui aurait également suspendu ses opérations à la demande du président américain Donald Trump.

À Washington, le président américain affirme être en bonne voie vers un accord avec Téhéran dans les deux à trois jours à venir. Il indique avoir échangé avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou afin de lui demander une cessation des hostilités, dans le cadre de ses efforts de désescalade.

Sur le terrain, toutefois, la situation demeure fragile. Israël poursuit ses frappes au Liban, en dehors du cadre évoqué des discussions en cours. La ville de Tyr et ses environs, dans le sud du pays, ont été ciblés, faisant au moins huit morts selon les autorités locales.

De son côté, l’Iran insiste pour que le dossier inclue simultanément le Liban et le Hezbollah dans toute négociation d’accord. Washington, pour sa part, privilégierait une approche progressive, en traitant d’abord le volet israélo-iranien avant d’aborder la question libanaise.