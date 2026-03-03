L'Iran menace de frapper tout navire empruntant le détroit d'Ormuz

Un commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a déclaré que le détroit d'Ormuz était fermé et a averti que tout navire tentant de le traverser serait attaqué, selon les médias d'État iraniens.

« Le détroit est fermé. Si quelqu'un tente de le traverser, les héros du Corps des gardiens de la révolution islamique et de la marine régulière mettront le feu à ces navires », a déclaré lundi Ebrahim Jabari, conseiller principal du commandant en chef du CGRI.

Téhéran a pris pour cible des infrastructures essentielles à la production énergétique mondiale dans le cadre de ses représailles contre la campagne de bombardements israélienne et américaine qui a débuté samedi et qui a coûté la vie au guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, et à d'autres hauts responsables.

« Nous attaquerons également les oléoducs et ne laisserons pas une seule goutte de pétrole quitter la région. Le prix du pétrole atteindra 200 dollars dans les prochains jours », a déclaré M. Jabbari dans un message publié sur la chaîne Telegram du CGRI.

« Les Américains, avec des dettes de plusieurs milliers de milliards de dollars, dépendent du pétrole de la région, mais ils doivent savoir qu'ils n'en recevront pas une seule goutte », a-t-il également déclaré, selon l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

Hausse des prix de l'énergie

Le détroit d'Ormuz, situé entre l'Iran et Oman, est l'une des voies de transit pétrolières les plus importantes au monde, puisqu'il assure le passage d'environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole.

Toute perturbation dans cette zone entraînerait une nouvelle flambée des prix du brut et ferait craindre une escalade régionale.

Les prix de l'énergie ont déjà fortement augmenté lundi matin, les perturbations du trafic des pétroliers dans le détroit et les dommages causés aux installations de production ayant accru l'incertitude quant à l'impact des attaques américano-israéliennes contre l'Iran sur l'approvisionnement de l'économie mondiale.

Le choc le plus important a été celui des prix du gaz naturel, qui ont augmenté de près de 50 % en Europe et de près de 40 % en Asie, lorsque QatarEnergy, un important fournisseur, a interrompu la production de gaz naturel liquéfié après que ses installations de GNL ont été attaquées.

Plus tôt, la raffinerie de pétrole saoudienne de Ras Tanura a également été attaquée par des drones, et ses défenses ont abattu les appareils ennemis, a déclaré un porte-parole militaire à l'agence de presse officielle saoudienne. La raffinerie a une capacité de plus d'un demi-million de barils de pétrole brut par jour.

En réponse, les États-Unis ont déclaré qu'ils prendraient des mesures pour atténuer la hausse des prix de l'énergie due à la guerre avec l'Iran, selon le secrétaire d'État américain Marco Rubio.

« À partir de demain, vous nous verrez mettre en œuvre ces mesures pour tenter d'atténuer ce phénomène... Nous avions anticipé que cela pourrait poser problème », a déclaré M. Rubio.