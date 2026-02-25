L’inquiétude grandit en Iran avant les pourparlers avec Washington

À l’approche de la troisième session de négociations entre les États-Unis et l’Iran, prévue jeudi à Genève, l’attente se mêle à l’angoisse dans les rues de Téhéran.

Alors que Washington accentue la pression sur le régime des mollahs en renforçant son dispositif sécuritaire dans la région du Golfe, les autorités iraniennes affirment vouloir parvenir à un accord « j_uste et équitable_ », prenant en compte les intérêts des deux parties.

Dans la capitale iranienne, de nombreux habitants redoutent les conséquences d’une éventuelle escalade militaire. « Tout le monde est inquiet, car les conséquences d’une guerre avec un pays comme les États-Unis sont incalculables », confie Mohammadi, un habitant de Téhéran. Il rappelle le traumatisme de la guerre contre l’Irak dans les années 1980, estimant qu’un conflit impliquant les États-Unis, Israël et l’OTAN aurait des conséquences « terribles et imprévisibles ». « Nous n’avons pas d’autre choix que de nous adapter », résume-t-il.

De son côté, le président américain Donald Trump a accusé mardi l’Iran de développer des armes susceptibles de frapper les États-Unis et de poursuivre de « sinistres ambitions nucléaires », tout en affirmant privilégier la voie diplomatique. Téhéran soutient pour sa part qu’un accord avec Washington serait « à portée de main ».

Mais le scepticisme demeure au sein de la population. « Je n’ai aucun espoir », affirme Khashayar, étudiant. Selon lui, un compromis impliquerait pour l’Iran un renoncement symbolique à une idéologie vieille de plus de quarante ans. « Les dirigeants des deux pays se parlent, mais aucun n’est prêt à faire des concessions. Le risque de guerre est donc élevé », estime-t-il.

Les États-Unis cherchent à obtenir des garanties formelles empêchant l’Iran d’accéder à l’arme nucléaire. Les autorités iraniennes rejettent ces accusations et rappellent leur droit au nucléaire civil dans le cadre du Traité de non-prolifération, dont elles sont signataires.