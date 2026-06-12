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Belgique : Jordan Bardella renforce ses liens avec le Vlaams Belang lors d'une visite à Bruxelles

Jordan Bardella s'est rendu à Bruxelles ce 11 juin pour renforcer ses liens avec le parti nationaliste flamand Vlaams Belang. S'exprimant au Parlement flamand, il a appelé à un renforcement de la coopération entre partis partageant les mêmes positions sur la politique migratoire et d'asile, estimant qu'une action coordonnée pourrait contribuer à remodeler les processus de décision au sein de l'Union européenne. L'événement bruxellois a rassemblé des partisans, mais aussi plusieurs centaines de manifestants rassemblés devant le Parlement. Les opposants ont dénoncé des positions qu'ils considèrent comme contraires à l'égalité des droits et aux principes démocratiques. Cette étape belge s'inscrit dans une série de déplacements menés ces derniers mois à travers l'Europe, notamment au Portugal et en Italie. Elle reflète la volonté des partis nationalistes de renforcer leur influence sur les débats européens liés à l'immigration, à la transition environnementale et aux orientations politiques futures de l'Union européenne.

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