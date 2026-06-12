Réactions des fans après la victoire 2–0 du Mexique contre l’Afrique du Sud en ouverture du Mondial

L'Afrique du Sud s'est inclinée 2–0 face au pays hôte, le Mexique, lors du match d'ouverture de la Coupe du monde de la FIFA, le 11 juin, plaçant d'emblée les Bafana Bafana sous pression dans le groupe F. Les supporters rassemblés à Johannesburg ont réagi avec déception, critiquant l'approche jugée trop prudente de l'équipe et s'interrogeant sur le choix du sélectionneur Hugo Broos d'aligner un schéma très défensif. Alors qu'on espérait que les joueurs du club phare Mamelodi Sundowns apporteraient confiance et expérience, de nombreux fans ont estimé que l'Afrique du Sud avait peiné à imposer son jeu. À l'inverse, des scènes de liesse ont éclaté dans tout Mexico après le succès d'entrée des locaux. Des supporters se sont rassemblés sur la Plaza Garibaldi et dans d'autres quartiers de la capitale, agitant des drapeaux et chantant alors que le coup de sifflet final confirmait la victoire 2–0. Ce résultat offre au Mexique un premier avantage dans le groupe F et fait monter les attentes pour la suite du tournoi. Ces scènes contrastées entre Johannesburg et Mexico illustrent l'intensité des émotions et de l'examen public qui accompagne la première journée d'une Coupe du monde.