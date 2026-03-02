AIEA : l'ambassadeur iranien accuse les USA de "faux prétextes" pour attaquer

Le représentant iranien auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)affirme que les États-Unis utilisent des « armes de tromperie massive » pour justifier leurs attaques conjointes avec Israël contre l'Iran.

S’exprimant à l’occasion d’une réunion spéciale sur l'Iran à la demande de la Russie, Reza Najafi a déclaré que des preuves historiques montrent que la présence éventuelle d'armes de destruction massive dans certains pays n'est qu'un prétexte pour les attaquer et les envahir.

« Il est très clair que ce que nous appelons les armes de tromperie massive constituent la politique étrangère des États-Unis. Ils profèrent un mensonge éhonté. Ils l'ont déjà fait par le passé. Les preuves historiques montrent que la question des armes de destruction massive potentielles dans certains pays n'est qu'un prétexte pour attaquer et envahir ces pays. », a déclaréReza Najafi, représentant permanent de l'Iran auprès de l'AIEA à Vienne.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), basée à Vienne, a tenu lundi une session extraordinaire sur l'Iran à la demande de la Russie, un allié clé de Téhéran, suite à la même demande formulée par l'Iran au cours du week-end.

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a déclaré lundi que la situation au Moyen-Orient était « très préoccupante », appelant à la « plus grande retenue » après les frappes israélo-américaines contre l'Iran et les tirs de missiles en représailles.

Les pays occidentaux, menés par les États-Unis et Israël, accusent l'Iran de chercher à se doter d'armes nucléaires. Téhéran rejette ces accusations et insiste sur son droit à utiliser la technologie nucléaire à des fins civiles.