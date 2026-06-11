Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Guerre au Moyen-Orient : l'Iran annonce la fermeture du détroit d'Ormuz

Un porte-conteneurs est à l'ancrage dans le détroit d'Ormuz, au large de Bandar Abbas, en Iran, 2 mai 2026.   -  
Copyright © africanews
AP
By Laetitia Lago Dregnounou

avec AP, AFP

Iran

Téhéran a annoncé la fermeture totale du détroit d'Ormuz après des frappes américaines.

Les Etats-Unis ont mené tôt jeudi à l’aube de nouveaux bombardements contre l’Iran. Des explosions ont été entendues sur l’île de Qeshm, à Minab, Sirik et dans le port de Bandar Abbas, dans le sud du pays, selon des médias iraniens.

Téhéran a annoncé des ripostes contre des bases militaires américaines au Koweït et à Bahreïn et promis de prendre pour cible tous les navires s’aventurant dans le détroit d’Ormuz. Le Quartier général central Khatam al-Anbiya a annoncé : En réponse aux actions hostiles de l'Amérique criminelle, et face aux attaques menées par l'armée agressive contre certaines zones de la province d'Hormozgan, le détroit d'Ormuz est désormais fermé à tout passage de navires, y compris les pétroliers et les cargos commerciaux. Toute tentative de transit dans le détroit sera ciblée. Les affirmations des États-Unis concernant la liberté de passage dans ce détroit sont catégoriquement démenties a lu un présentateur à la télévision.

Dans la foulée la marine iranienne, citée par les médias, a annoncé que « deux navires qui tentaient de franchir illégalement le détroit d’Ormuz ont été frappés », sans plus de précision. Washington, qui impose pour sa part un blocus aux ports iraniens, a démenti tout blocage du détroit. Cette aggravation de la situation dans le Golfe continue d’alimenter la hausse des prix du pétrole. Jeudi matin, le baril de Brent de la mer du Nord gagnait 1,7% à 94,68 dollars, et celui de WTI américain 2% à 91,84 dollars.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.