Somalie : interdit d'entrée aux USA, l'arbitre Omar Artan vise le Mondial 2030

C’est en héros que l’arbitre somalien à qui l’entrée aux États-Unis a été refusée samedi, a été accueilli à son retour à l’aéroport de Mogadiscio.

Des centaines de supporters, de responsables gouvernementaux se sont rassemblés quelques heures son arrivée.

Omar Artan semble ne pas été affecté par la décision de l’administration américaine. Le meilleur arbitre africain 2025 vise la prochaine édition de la coupe du monde.

''Je tiens tout particulièrement à remercier mon pays, le peuple somalien et notre gouvernement de m’avoir soutenu et de m’avoir apporté un immense soutien. Ce qu’ils ont exprimé ne représente qu’une infime partie des efforts qu’ils ont déployés en coulisses. La FIFA m’a également beaucoup soutenu, m’a accompagné et a suivi mon parcours jusqu’à mon arrivée ici. Je vous promets, si Dieu le veut, que je serai présent à la prochaine édition. Je veux que le public somalien trouve du réconfort dans ces paroles et garde confiance. C’est à nous tous de défendre le nom de la Somalie. La Somalie nous appartient, qu’elle soit en mauvaise ou en bonne posture.'', a déclaré l'arbitre international somalien.

Washington invoque des « raisons liées à la vérification de ses antécédents » pour justifier le refus. Alors qu’Omar Artan s’était vu délivré un visa pour se rendre aux États-Unis.

''Nous sommes ici pour accueillir notre héros, Omar Artan. Comme vous l’avez vu, la Somalie, l’Afrique et le monde arabe sont fiers de lui. C’est vraiment formidable de voir que de jeunes Somaliens peuvent exceller et réussir sur la scène internationale, et Omar est l’un d’entre eux.'', déclare Mohamed Antobo; jeune militant somalien.

La Somalie fait partie des quelque 40 pays soumis à de nouvelles restrictions de voyage imposées par l'administration Trump en matière d'immigration.