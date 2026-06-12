Une équipe africaine peut-elle gagner le Mondial 2026 ? [Africanews Debates]

Pour la première fois, l’Afrique sera représentée par 10 équipes à la Coupe du monde 2026 de la FIFA, nourrissant l’espoir de voir le continent signer un nouveau parcours historique sur la plus grande scène du football mondial.

Le tournoi, coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, sera le premier à réunir 48 sélections. La représentation africaine passera ainsi de cinq équipes en 2022 à dix en 2026.

C’était le thème de l’édition de juin des « Africanews Debates », qui a réuni les journalistes sportifs Angela Mensa, Kelvin Owusu Ansah, Philemon Mbale et Quentin Gesp.

Le débat s’est penché sur les nations africaines les mieux placées pour défier les grandes puissances traditionnelles du football mondial et sur la question de savoir si l’exploit historique du Maroc lors de la Coupe du monde 2022 peut être réédité.

Le Maroc demeure une référence du football africain depuis qu’il est devenu, au Qatar, le premier pays africain et arabe à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde. Depuis, les Lions de l’Atlas figurent toujours parmi les sélections les plus solides du continent et ont décroché sans difficulté leur qualification pour le tournoi 2026.

Les intervenants ont également passé en revue les ambitions d’autres prétendants africains, parmi lesquels le Sénégal, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Ghana et l’Algérie, tous décidés à aller le plus loin possible dans cette compétition élargie. Les représentants africains au tournoi seront l’Algérie, le Cap-Vert, la RD Congo, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Ghana, le Maroc, le Sénégal, l’Afrique du Sud et la Tunisie.

Regardez le débat dans son intégralité pour découvrir les pronostics des intervenants sur les chances de l’Afrique lors de la Coupe du monde 2026 de la FIFA.