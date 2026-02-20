Soudan du Sud : l'actrice Kristin Davis à la rencontre des réfugiés

Kristin Davis, star de la série « Sex and the City », s'est récemment rendue au Soudan du Sud en tant qu'ambassadrice de bonne volonté du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

L'actrice s'est rendue au centre de transit de Renk et au poste frontière de Joda pour rencontrer des réfugiés soudanais et sud-soudanais.

Le Soudan a sombré dans le conflit à la mi-avril 2023, lorsque les tensions qui couvaient depuis longtemps entre les dirigeants militaires et paramilitaires ont éclaté dans la capitale Khartoum et se sont propagées à d'autres régions, notamment au Darfour.

Selon les chiffres de l'ONU, la guerre a fait plus de 40 000 morts à ce jour, mais les organisations humanitaires estiment que le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé.

Les Ambassadeurs de bonne volonté contribuent à amplifier le travail de l’entité des Nations Unies avec laquelle ils sont engagés. Ils peuvent être désignés au niveau mondial, régional ou national, en fonction de leur audience.

L'actrice internationale Kristin Davis soutient le HCR depuis 2014 et a été nommée Ambassadrice de bonne volonté du HCR en avril 2017.