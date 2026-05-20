Le Somaliland annonce l’ouverture de sa première ambassade en Israël

Le Somaliland a annoncé l’ouverture prochaine de sa toute première ambassade, qui sera établie à Jérusalem. L’annonce a été faite par son ambassadeur en Israël, Mohamed Hagi, lors d’une visite officielle marquée par la remise de ses lettres de créance au président israélien Isaac Herzog.

Selon le diplomate, cette implantation réciproque s’inscrit dans un renforcement des relations bilatérales, Israël devant également ouvrir une ambassade à Hargeisa, capitale du Somaliland. Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a salué une décision « importante », qualifiant Jérusalem de capitale israélienne et y voyant une étape significative du rapprochement entre les deux entités.

Israël avait reconnu en décembre le Somaliland, entité ayant fait sécession de la Somalie en 1991, devenant ainsi le premier pays au monde à lui accorder une telle reconnaissance. En réaction, plus de vingt États et l’Organisation de la coopération islamique avaient dénoncé cette décision, craignant une déstabilisation de la région de la Corne de l’Afrique et de la mer Rouge.

Situé face au Yémen, le Somaliland occupe une position stratégique sur le golfe d’Aden, à proximité de routes maritimes sensibles et de pays accueillant d’importantes bases militaires, comme Djibouti. Dans le contexte des tensions régionales, Israël pourrait également y voir un point d’appui face aux attaques des rebelles houthis soutenus par l’Iran.

L’ouverture de cette ambassade ferait du Somaliland le huitième État représenté à Jérusalem, une ville dont le statut reste au cœur de fortes controverses internationales. La plupart des pays maintiennent leurs représentations diplomatiques à Tel-Aviv, estimant que le statut de Jérusalem doit être réglé par négociation avec les Palestiniens.

Enfin, le gouvernement israélien a récemment approuvé un mécanisme d’incitations financières destiné à encourager le transfert d’ambassades vers Jérusalem, renforçant ainsi la dynamique diplomatique autour de la ville, que Israël considère comme sa capitale « éternelle ».