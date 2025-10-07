HCR : Grandi fustige Trump pour l'antagonisme contre les réfugiés

Le chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés a suggéré lundi que l’Amérique du président Donald Trump avait mis en œuvre des pratiques de déportation en violation du droit international, et a critiqué une réaction de rejet plus large, dans certains pays, à l’égard des migrants et des réfugiés.

Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a profité d’un discours pour déplorer que des coupes budgétaires drastiques et des pénuries aient contraint son agence, le HCR, à supprimer près de 5 000 postes cette année, soit près d’un quart de ses effectifs. Et les réductions pourraient ne pas être terminées, a-t-il ajouté.

"Ce n’a certainement pas été une année facile pour aucun d’entre nous", a déclaré Grandi lors de l’ouverture du comité exécutif du HCR. "Mais souvenez-vous, s’il vous plaît : il n’y a jamais eu d’année facile pour être réfugié – et il n’y en aura jamais."

Il a tout de même évoqué quelques points positifs et a salué les efforts de paix menés par l’administration Trump en République démocratique du Congo, où le conflit a déplacé des millions de personnes.

Lors de l’Assemblée générale de l’ONU le mois dernier, l’administration Trump – qui a réduit son soutien cette année à l’aide humanitaire internationale – a présenté à d’autres pays sa vision selon laquelle le système mondial d’asile a été abusé et doit être réformé, notamment en réprimant l’immigration.

D’autres donateurs traditionnels ont également réduit leurs contributions au HCR cette année.

Ces dernières années, l’agence recevait environ 5 milliards de dollars par an — soit la moitié de ses besoins budgétaires — alors même que les conflits et la répression dans des pays comme l’Afghanistan, le Myanmar, le Soudan, le Venezuela ou l’Ukraine ont fait doubler en une décennie le nombre de personnes contraintes de fuir leur foyer, atteignant environ 122 millions.

Dans un climat politique tendu, Grandi a déclaré : "Mettre sur la table la Convention des Nations Unies sur les réfugiés et le principe du droit d’asile serait une erreur catastrophique." Il a insisté : "La souveraineté nationale et le droit de demander l’asile ne sont pas incompatibles. Ils sont complémentaires."

Grandi, dont le mandat s’achève à la fin de l’année, a dénoncé l’érosion du respect du droit international dans certains pays développés, et a rappelé que la majorité des réfugiés sont accueillis par des pays pauvres.

"Je suis préoccupé par le fait que le débat actuel – en Europe, par exemple – et certaines pratiques de déportation actuelles – comme aux États-Unis – répondent à de véritables défis, mais d’une manière non conforme au droit international", a-t-il déclaré.

Tommy Pigott, porte-parole du département d’État américain, a défendu les politiques d’immigration et de migration des États-Unis, affirmant que le discours de Trump à l’ONU était "un appel à l’action contre les politiques destructrices qui favorisent l’immigration massive et illégale, promues depuis des années par les bureaucrates mondialistes".

"Nos actions sont conformes au droit américain et à la volonté du peuple américain, qui exige des frontières sûres et un système d’immigration légal", a déclaré Pigott.

Grandi a également évoqué certains développements porteurs d’espoir : plus d’un million de réfugiés syriens sont désormais rentrés chez eux. Un "mince espoir" est également apparu dans le conflit à l’est de la RDC entre les forces soutenues par le Rwanda et l’armée congolaise.

"Grâce aux efforts de paix menés par les États-Unis, au lieu de ne parler que de nouveaux bains de sang ou de nouveaux réfugiés, nous pouvons commencer à envisager – prudemment, mais avec un peu plus d’optimisme – la stabilité et les retours", a-t-il déclaré.