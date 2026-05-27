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États-Unis : Trump relève le quota de réfugiés et réserve 10.000 places à des Sud-Africains blancs

Le président Donald Trump, lors d'une réunion du Conseil des ministres à la Maison Blanche, le 27 mai 2026, à Washington.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP

Réfugiés

Dans une décision présidentielle datée du 21 mai et publiée ce mardi au Federal Register, le président américain Donald Trump a officialisé l’augmentation du plafond annuel de réfugiés admis aux États-Unis, le portant de 7.500 à 17.500. Cette hausse vise explicitement à réserver jusqu’à 10.000 places supplémentaires à des Afrikaners d’Afrique du Sud, dans le cadre d’un dispositif présenté comme une réponse à une prétendue dégradation de leur situation sécuritaire.

La Maison Blanche invoque une « situation d’urgence », alimentée selon elle par une recrudescence de « l’incitation à la violence à caractère racial » émanant de responsables politiques sud-africains. Cette justification est toutefois vivement contestée à l’international, les accusations de persécution des Afrikaners par les autorités sud-africaines étant jugées infondées par de nombreux observateurs.

Cette décision s’inscrit dans un durcissement plus large de la politique migratoire américaine. En 2025, l’administration républicaine avait déjà abaissé le plafond des admissions de réfugiés à 7.500, contre 125.000 l’année précédente, tout en orientant prioritairement les admissions vers des candidats sud-africains blancs. Depuis le début de l’année budgétaire, sur 4.499 réfugiés admis aux États-Unis, seuls trois ne sont pas sud-africains.

Les relations entre Washington et Pretoria se sont fortement dégradées. Les États-Unis accusent notamment l’Afrique du Sud de « persécution » contre les Afrikaners, descendants des colons européens et issus d’une population historiquement liée au régime d’apartheid.

Les tensions se sont également traduites sur le plan économique et diplomatique : droits de douane de 30 % imposés par Washington sur certains produits sud-africains, et boycott par l’administration américaine du sommet du G20 organisé à Johannesburg.

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