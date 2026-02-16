Tournoi de tennis de Dubaï : Victoria Mboko déclare forfait

Victoria Mboko a déclaré forfait pour le tournoi de Dubaï en raison d'une blessure au coude droit. Elle arrivait à Dubaï après avoir atteint sa deuxième finale WTA 1000 à l'Open TotalEnergies du Qatar à Doha. Il s'agit du septième forfait de cette compétition.

Victoria Mboko est la dernière joueuse à déclarer forfait pour le tournoi de Dubaï Duty Free 2026.

Mboko a intégré le top 10 du classement PIF WTA pour la première fois de sa carrière lundi.

La jeune Canadienne a pris cette décision après avoir atteint la finale du Qatar TotalEnergies Open à Doha, où elle s'est inclinée face à Karolina Muchova.

Muchova, qui a remporté son premier tournoi WTA 1000 sur le circuit WTA Driven by Mercedes-Benz, a également déclaré forfait pour Dubaï en raison d'un changement de programme.