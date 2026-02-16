Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Tournoi de tennis de Dubaï : Victoria Mboko déclare forfait

Tournoi de tennis de Dubaï : Victoria Mboko déclare forfait
La Canadienne Victoria Mboko réagit lors de la finale de tennis de l'Open du Qatar contre la Tchèque Karolina Muchova à Doha, au Qatar, le samedi 14 février 2026   -  
Copyright © africanews
Hussein Sayed/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

Qatar

Victoria Mboko a déclaré forfait pour le tournoi de Dubaï en raison d'une blessure au coude droit. Elle arrivait à Dubaï après avoir atteint sa deuxième finale WTA 1000 à l'Open TotalEnergies du Qatar à Doha. Il s'agit du septième forfait de cette compétition.

Victoria Mboko est la dernière joueuse à déclarer forfait pour le tournoi de Dubaï Duty Free 2026.

Mboko a intégré le top 10 du classement PIF WTA pour la première fois de sa carrière lundi.

La jeune Canadienne a pris cette décision après avoir atteint la finale du Qatar TotalEnergies Open à Doha, où elle s'est inclinée face à Karolina Muchova.

Muchova, qui a remporté son premier tournoi WTA 1000 sur le circuit WTA Driven by Mercedes-Benz, a également déclaré forfait pour Dubaï en raison d'un changement de programme.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.