Exil fiscal : le boxeur britanno-nigerian Anthony Joshua s'installe à Dubaï 

Royaume-Uni
Alors que le conflit au Moyen-Orient se poursuit et que les bombardements sur les pays du Golfe se multiplient, Anthony Joshua, champion du monde poids lourds, d’origine britannique et nigériane, se serait officiellement installé à Dubaï.
Le boxeur de 36 ans a confirmé dans des documents officiels qu'il réside désormais aux Émirats arabes unis. Ainsi, son empire commercial, estimé à plus de 200 millions de dollars, aurait été transféré du Royaume-Uni à Dubaï.
Un déménagement qui lui permettrait de réaliser d'importantes économies d'impôt.
L'absence d'impôt sur le revenu à Dubaï rend cette destination particulièrement attractive pour les personnes fortunées cherchant à réduire leur charge fiscale.
Comme Joshua, de nombreuses grosses fortunes britanniques ont récemment émigré à Dubaï en raison d'une série de réformes fiscales à fort impact visant les plus riches afin de combler un déficit budgétaire national estimé à 22 milliards de livres sterling.
Le pays prévoit que 50 000 personnes supplémentaires, principalement des citoyens britanniques, pourraient quitter le Royaume Uni chaque année.
Né à Watford de parents nigérians, Anthony Joshua a acquis une renommée mondiale après avoir remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques d'été de 2012. Il est ensuite devenu deux fois champion du monde unifié des poids lourds et a reçu des distinctions nationales, dont l'Ordre de l'Empire britannique pour services rendus à la boxe.
00:58
MMA : le retour de Francis Ngannou face à Philipe Lins
Aller à la video
Boxe : Tony Yoka dément avoir changé de nationalité sportive pour la RDC
Aller à la video
Boxe : champion avec la France, Tony Yoka représentera la RDC aux JO de 2028
01:31
Nigeria : à la découverte du dambe, la boxe traditionnelle haoussa
01:06
Le Botswana envisage des hausses d’impôts
01:16
Kenya : Ruto soutient la baisse d'impôts pour les plus modestes