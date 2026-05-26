Mondial 2026 : les 10 équipes africaines qualifiées à la loupe

Pour la première fois de son histoire, l’Afrique comptera dix représentants à la Coupe du monde 2026 grâce à l’élargissement du tournoi à 48 équipes. Entre nations historiques et nouveaux venus, les sélections africaines espèrent marquer cette édition organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Maroc : l’Afrique vise encore plus haut

Demi-finaliste historique du Mondial 2022, le Maroc arrive avec le statut de locomotive du football africain. Les Lions de l’Atlas participeront à leur septième Coupe du monde après les éditions 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 et 2022.

Placés dans le groupe C avec le Brésil, l’Écosse et Haïti, les Marocains devront rapidement confirmer leur nouveau statut international.

Avec Achraf Hakimi, Yassine Bounou, Brahim Diaz ou encore Sofyan Amrabat, le Maroc possède l’un des effectifs africains les plus complets du tournoi.

Sénégal : l’expérience des grands rendez-vous

Le Sénégal disputera sa quatrième Coupe du monde après 2002, 2018 et 2022. Les Lions de la Teranga restent marqués par leur parcours jusqu’en quarts de finale en 2002.

Dans le groupe F, les Sénégalais affronteront les Pays-Bas, le Japon et le Costa Rica. Une poule équilibrée où les hommes de Sadio Mané peuvent viser les huitièmes de finale.

Kalidou Koulibaly, Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr seront également très attendus.

Côte d’Ivoire : enfin dépasser le premier tour ?

Championne d’Afrique en titre, la Côte d’Ivoire participera à sa quatrième Coupe du monde après 2006, 2010 et 2014.

Les Éléphants évolueront dans le groupe H avec le Portugal, les États-Unis et la Corée du Sud. Un groupe relevé mais accessible pour une équipe ambitieuse.

Sébastien Haller, Franck Kessié, Simon Adingra et Evan Ndicka devront porter les Ivoiriens vers une qualification historique en phase finale.

Égypte : Mohamed Salah en mission

L’Égypte disputera sa quatrième Coupe du monde après 1934, 1990 et 2018. Les Pharaons n’ont encore jamais réussi à dépasser la phase de groupes.

Dans le groupe G, ils affronteront la Belgique, l’Iran et la Nouvelle-Zélande.

Toute l’attention sera tournée vers Mohamed Salah, star de Liverpool et principal espoir d’une sélection égyptienne qui rêve enfin d’un grand parcours mondial.

Algérie : le retour des Fennecs

Absente du Mondial 2022, l’Algérie retrouvera la compétition pour une cinquième participation après 1982, 1986, 2010 et 2014.

Les Fennecs seront opposés à l’Angleterre, au Mexique et à la Norvège dans le groupe D.

Riyad Mahrez, Ismaël Bennacer, Amine Gouiri et Houssem Aouar tenteront de ramener l’Algérie en huitièmes de finale, comme en 2014 au Brésil.

Ghana : retrouver l’esprit de 2010

Le Ghana participera à sa cinquième Coupe du monde après 2006, 2010, 2014 et 2022.

Les Black Stars évolueront dans le groupe B avec l’Argentine, la Suisse et l’Australie.

Mohammed Kudus, Thomas Partey et Inaki Williams devront permettre au Ghana de retrouver le niveau affiché lors du Mondial 2010, où les Ghanéens avaient atteint les quarts de finale.

Tunisie : l’espoir d’un cap historique

La Tunisie jouera sa septième Coupe du monde après 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 et 2022.

Les Aigles de Carthage seront opposés à la France, au Danemark et au Panama dans le groupe E.

Avec Hannibal Mejbri, Ellyes Skhiri et Youssef Msakni, les Tunisiens espèrent enfin dépasser le premier tour pour la première fois de leur histoire.

Afrique du Sud : le retour des Bafana Bafana

L’Afrique du Sud retrouvera la Coupe du monde après les éditions 1998, 2002 et 2010.

Les Bafana Bafana évolueront dans le groupe A avec les États-Unis, la Croatie et le Honduras.

Percy Tau et Ronwen Williams seront les principales armes d’une équipe sud-africaine qui tentera de créer la surprise.

Cap-Vert : une première historique

Le Cap-Vert disputera la première Coupe du monde de son histoire. Une qualification déjà considérée comme un immense exploit pour les Requins Bleus.

Les Cap-Verdiens évolueront dans le groupe J avec l’Espagne, l’Uruguay et l’Arabie saoudite.

Ryan Mendes, Bebe et Kevin Pina seront les joueurs à suivre dans cette aventure historique.

RDC : le grand retour des Léopards

La République démocratique du Congo retrouvera enfin la Coupe du monde pour la première fois depuis 1974, à l’époque du Zaïre.

Les Léopards évolueront dans le groupe I avec l’Allemagne, la Colombie et le Canada.

Avec Chancel Mbemba, Yoane Wissa, Cédric Bakambu et Aaron Wan-Bissaka, la RDC espère réussir son retour sur la scène mondiale après plus de cinquante ans d’absence.