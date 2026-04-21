Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Prix Laureus : Alcaraz et Yamal sacrés, le PSG équipe de l'année

Lamine Yamal pose avec le prix Laureus du Jeune sportif mondial de l'année Laureus World Sports Awards 2026 à Madrid, en Espagne, le lundi 20 avril 2026.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
By Laetitia Lago Dregnounou

avec AP

Espagne

À Madrid, lundi, plusieurs grandes figures du sport mondial ont été récompensées lors de la cérémonie organisée par la fondation Laureus.

L’Espagnol Carlos Alcaraz, vainqueur de deux tournois du Grand Chelem l’an dernier, a été sacré sportif de l’année. Chez les femmes, la Bélarusse Aryna Sabalenka a décroché le titre de sportive de l’année 2025. En Formule 1, le Britannique Lando Norris, champion du monde, a été élu révélation de l’année. Du côté du golf, Rory McIlroy, vainqueur du Masters 2025, a été récompensé par le prix du comeback de l’année grâce à son retour au plus haut niveau.

La snowboardeuse Chloe Kim a, quant à elle, remporté son troisième trophée, tandis que Gabriel Araújo, triple champion du monde de natation handisport, décroche une première distinction. En football, le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, a été sacré meilleur jeune joueur de l’année. Le Paris Saint-Germain a, de son côté, été désigné équipe de l’année, après une saison exceptionnelle marquée par un sextuplé historique : Ligue 1, Ligue des champions, Coupe de France, Trophée des champions, Supercoupe d’Europe et Coupe intercontinentale.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.