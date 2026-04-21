Prix Laureus : Alcaraz et Yamal sacrés, le PSG équipe de l'année

À Madrid, lundi, plusieurs grandes figures du sport mondial ont été récompensées lors de la cérémonie organisée par la fondation Laureus.

L’Espagnol Carlos Alcaraz, vainqueur de deux tournois du Grand Chelem l’an dernier, a été sacré sportif de l’année. Chez les femmes, la Bélarusse Aryna Sabalenka a décroché le titre de sportive de l’année 2025. En Formule 1, le Britannique Lando Norris, champion du monde, a été élu révélation de l’année. Du côté du golf, Rory McIlroy, vainqueur du Masters 2025, a été récompensé par le prix du comeback de l’année grâce à son retour au plus haut niveau.

La snowboardeuse Chloe Kim a, quant à elle, remporté son troisième trophée, tandis que Gabriel Araújo, triple champion du monde de natation handisport, décroche une première distinction. En football, le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, a été sacré meilleur jeune joueur de l’année. Le Paris Saint-Germain a, de son côté, été désigné équipe de l’année, après une saison exceptionnelle marquée par un sextuplé historique : Ligue 1, Ligue des champions, Coupe de France, Trophée des champions, Supercoupe d’Europe et Coupe intercontinentale.