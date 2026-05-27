Ebola : le Canada impose un isolement de 21 jours aux voyageurs à risque

Le Canada renforce ses mesures sanitaires face à l’épidémie d’Ebola en Afrique centrale. Ottawa a annoncé qu’à partir de samedi, les voyageurs arrivant de zones touchées devront respecter un isolement obligatoire de 21 jours.

Les autorités canadiennes suspendent également, pour une période initiale de 90 jours, le traitement de plusieurs demandes d’immigration provenant de la République démocratique du Congo, de l’Ouganda et du Soudan du Sud.

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, cette décision vise à prévenir tout risque de propagation du virus alors que plus de 900 cas suspects et plus de 220 décès ont été recensés dans la région.

Le gouvernement assure que le risque demeure faible au Canada, mais estime nécessaire d’agir rapidement en raison de l’augmentation des déplacements estivaux et de la prochaine Coupe du monde 2026.

Tous les voyageurs concernés seront soumis à des contrôles sanitaires renforcés aux frontières. Les personnes présentant des symptômes seront immédiatement prises en charge par les services médicaux.

Les autorités précisent qu’il ne s’agit pas d’une interdiction totale d’entrée, mais d’une mesure temporaire de précaution sanitaire. Aucun cas d’Ebola n’a été signalé au Canada ni ailleurs en Amérique du Nord à ce jour.