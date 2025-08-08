Tennis : d'origine congolaise, Victoria Mboko remporte l’Open du Canada

À seulement 18 ans, Victoria Mboko a signé l’un des plus grands exploits du tennis canadien en remportant l’Open du Canada ce jeudi soir à Montréal. Elle s’est imposée en finale face à la Japonaise Naomi Osaka en trois sets renversants : 2-6, 6-4, 6-1.

Issue de parents congolais (RDC) et élevée à Toronto, Mboko devient la troisième Canadienne à remporter le tournoi dans l’ère Open, après Faye Urban (1969) et Bianca Andreescu (2019).

Classée 85e mondiale au début de la compétition, elle intégrera dès lundi le Top 30 du classement WTA.

Portée par un public acquis à sa cause, Mboko a fait tomber quatre championnes de Grand Chelem durant le tournoi, dont la numéro un Coco Gauff, Sofia Kenin, Elena Rybakina et Naomi Osaka, ancienne n°1 mondiale et quadruple vainqueure majeure. La finale, tendue dans le premier set, a tourné en sa faveur grâce à une combativité sans relâche et un mental solide.

Son triomphe confirme une année 2025 remarquable : quatre titres remportés sur le circuit secondaire, un troisième tour à Roland-Garros, et désormais, un premier titre WTA 1000 à domicile.

« Merci Montréal, je vous aime », a-t-elle lancé en français devant un centre court en liesse. Son ascension fulgurante fait d’elle une des révélations les plus marquantes de la saison.