Inondations à Dubaï : routes, aéroport et trafic durement touchés par la pluie

De nouvelles fortes pluies ont frappé les Émirats arabes unis dans la nuit de jeudi à vendredi, inondant plusieurs routes de Dubaï et mobilisant police, équipes de pompage et dépanneuses avant l’aube. Dans plusieurs quartiers, l’eau a submergé carrefours, voies de desserte et passages souterrains, piégeant certains automobilistes et poussant d’autres à abandonner leur véhicule. Les inondations ont perturbé la circulation matinale dans l’une des villes les plus fréquentées du Golfe, rappelant la vulnérabilité des axes situés en contrebas face aux orages violents. Dubai Airports a signalé des retards, déroutements et annulations partielles, en raison des intempéries et des difficultés d’accès. Les autorités ont multiplié les alertes cette semaine, alors que des conditions instables persistent. Pour les scientifiques et les prévisionnistes, ces épisodes restent inhabituels, mais ils sont de moins en moins perçus comme de simples événements isolés.