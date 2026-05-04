Mondial 2026 : la chaleur extrême inquiète joueurs et supporters

Le Coupe du monde de la FIFA 2026, prévu du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada, suscite de vives inquiétudes en raison des conditions climatiques attendues. Plusieurs experts alertent sur des températures extrêmes susceptibles de mettre en danger la santé des joueurs, des officiels et des spectateurs.

Selon une étude récente, certaines villes hôtes pourraient enregistrer une température ressentie dépassant les 46 °C, voire approchant les 50 °C dans les cas les plus extrêmes. Les zones les plus exposées incluent Arlington et Houston, au Texas, ainsi que Monterrey, au Mexique. Comme l’explique Donal Mullan, maître de conférences à l’université Queen’s de Belfast : « Presque tous les sites d’accueil, 14 sur 16, connaissent des niveaux de chaleur extrême, ce qui pourrait être potentiellement dangereux pour les joueurs, les officiels de match et peut-être aussi les spectateurs. »

La compétition se déroulera en pleine période estivale nord-américaine, où les épisodes de chaleur intense sont de plus en plus fréquents, notamment sous l’effet du changement climatique. Une situation bien différente de celle du Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar, qui avait été exceptionnellement décalée en hiver pour éviter ces risques.

Face à ces préoccupations, la FIFA prévoit plusieurs mesures d’adaptation. Des pauses hydratation de trois minutes seront systématiquement accordées au milieu de chaque mi-temps, quelles que soient les conditions météorologiques. Les équipes pourront également effectuer jusqu’à cinq remplacements, bénéficier d’au moins trois jours de repos entre les matchs, et disposer de bancs climatisés lors des rencontres en extérieur. Pour Donal Mullan, ces dispositifs devront être renforcés : « La FIFA doit vraiment faire davantage. Il faut accorder plus d’attention aux pauses rafraîchissantes, à l’accès à l’eau et aux serviettes fraîches, tout ce qui peut aider à faire baisser la température corporelle. »

Alors que le Mondial 2026 s’annonce comme le plus vaste jamais organisé, la question de la chaleur pourrait bien devenir l’un des principaux défis de la compétition.