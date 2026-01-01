Bienvenue sur Africanews

Tennis : Victoria Mboko prend ses marques avant la United Cup en Australie

Victoria Mboko, lors de la demi-finale du tournoi de tennis Open Banque Nationale à Montréal, le mercredi 6 août 2025.   -  
Copyright © africanews
Christinne Muschi/La Presse canadienne via AP
By Rédaction Africanews

and AP

Australie

À la veille du lancement de la United Cup, qui ouvre la saison 2026 de tennis, Victoria Mboko affiche une sérénité assumée.

La Canadienne de 19 ans, révélation de l’année passée, a choisi de débuter son séjour australien loin de la pression, lors d’une visite au zoo de Sydney, entourée de kangourous et de koalas.

Désormais 18e joueuse mondiale, Mboko s’apprête à disputer sa première United Cup sous les couleurs du Canada. En 2025, elle a signé une ascension remarquable, passant du 333e rang mondial à l’élite du circuit, grâce à ses premiers titres WTA remportés à Montréal et à Hong Kong. Une progression rapide, qui ne semble toutefois pas altérer son approche mesurée du haut niveau.

« Je veux avant tout vivre une bonne année, jouer autant que possible et être heureuse sur le court », confie-t-elle. Pour la jeune Canadienne, cette compétition mixte par nations, coorganisée par l’ATP et la WTA, représente une nouvelle expérience, mais aussi une étape importante dans sa montée en puissance.

La United Cup se dispute du 2 au 11 janvier à Perth et Sydney et réunit 18 nations autour d’une formule mêlant simples dames, simples messieurs et double mixte. Côté canadien, Mboko évoluera aux côtés de Félix Auger-Aliassime, actuel numéro 5 mondial et capitaine-joueur de l’équipe.

