Émirats Arabes Unis : Charjah à nouveau sous l’eau après de fortes pluies nocturnes

De fortes pluies tombées dans la nuit ont provoqué de nouvelles inondations et perturbé le trafic à Sharjah : les piétons devant naviguer dans de larges bandes d’eau, tandis que les équipes de secours luttaient contre le dernier épisode de fortes intempéries aux Émirats arabes unis. La police et des camions de pompage ont été déployés dans tout l’émirat pour évacuer les eaux stagnantes et gérer la circulation, alors qu’une nouvelle perturbation traversait le pays le 27 mars. Ces précipitations sont lourdes de conséquences dans un pays où les crues soudaines peuvent très vite paralyser les transports et submerger les routes et passages souterrains situés en contrebas. Selon les prévisions régionales, l’orage faisait partie d’un système météorologique plus vaste qui a également touché Dubaï, Ajman, Ras Al Khaimah et Abou Dhabi. Le Centre national de météorologie des Émirats arabes unis avait mis en garde contre des orages, des vents violents et un risque d’inondations persistant, en particulier dans les zones urbaines exposées et les oueds. Les autorités de Sharjah avaient déjà déclenché plus tôt dans la semaine un plan d’urgence face aux pluies, mobilisant environ 1 200 agents et des engins lourds en prévision de ce nouvel épisode pluvieux. Les prévisionnistes annoncent que la matinée de vendredi doit marquer la phase finale et la plus intense de ce front météorologique, avant une accalmie progressive.