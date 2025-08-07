Tennis : d'origine congolaise, Victoria Mboko en finale de l'Open du Canada

Victoria Mboko en route peut-être pour son premier titre du circuit WTA. La Canadienne s’est qualifiée pour la finale de l'Omnium Banque Nationale, tournoi de tennis au Canada, en battant Elena Rybakina, originaire du Kazakhstan mercredi soir.

Mboko a qualifié la rencontre de "difficile" alors qu'elle a surmonté 11 doubles fautes et s'est battue contre une blessure au poignet après avoir trébuché maladroitement au sol dans le deuxième jeu du troisième set.

En finale jeudi, la canadienne affrontera la japonaise Naomi Osaka, vainqueur 6-2, 7-6 (7) de la Danoise Clara Tauson, dans la deuxième demi-finale.

Osaka, la quadruple championne du Grand Chelem qui a atteint la première place mondiale, a réalisé sa meilleure performance dans un tournoi WTA 1000 depuis qu'elle a atteint la finale de Miami en 2022.

Quelle que soit l'issue de la finale, la Canadienne devrait au moins atteindre la 34e place mondiale, alors qu'elle a commencé l'année en dehors du top 300.