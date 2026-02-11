Cameroun : un "léger réajustement" dans le calendrier des législatives et des municipales

Les élections législatives et municipales connaîtront un léger report, selon les termes du président Paul Biya.

S'adressant à la nation à l'occasion de la 60e journée de la jeunesse, le chef de l'état camerounais a annoncé mardi soir un « réajustement » du calendrier électoral pour les échéances qui auraient dû se tenir début février.

Initialement prévues pour 2025, ces élections avaient déjà été reportées une fois, jusqu'au début de l'année 2026. Aucune nouvelle date n'a été fixée.

À près de 93 ans, Paul Biya a justifié ce report en invoquant « certaines contraintes impérieuses », tout en assurant que « les dispositions pertinentes des lois, et en particulier de la Constitution, seraient respectées ».

Il a également promis de former un nouveau gouvernement, après avoir annoncé la dissolution de l’actuelle équipe ministérielle dans son adresse du Nouvel An.

Dans son discours, il a reconnu la difficulté pour de nombreux jeunes Camerounais de trouver du travail, mais les a également appelés à éviter « la délinquance, l'abus d'alcool, la consommation de drogues et l'utilisation excessive des réseaux sociaux ».

La Journée de la jeunesse camerounaise est traditionnellement l'une des rares occasions où le président s'adresse directement à la nation. Biya, le plus vieux chef d'État au monde, est au pouvoir depuis 1982 et a été réélu en octobre pour un huitième mandat, ce qui a donné lieu à des manifestations qui ont été violemment réprimées.