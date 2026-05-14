Cameroun : découverte de près de 200 sociétés illégales d'extraction d'or

Près de 200 entreprises minières artisanales aurifères illégales, pour la plupart détenues par des étrangers, ont été découvertes dans le centre et l'est du Cameroun, a annoncé mercredi le ministère des Mines.

Une enquête sur le secteur aurifère a été lancée en janvier après la mise en évidence d'un écart important entre les exportations officielles d'or du Cameroun et les chiffres d'importation nettement plus élevés déclarés par d'autres pays, en particulier les Émirats arabes unis.

"Environ 200 entreprises illégales ont été identifiées dans les régions de l'Est et de l'Adamawa, dont plus de 95 % sont des sociétés étrangères," a indiqué le ministère dans un communiqué.

Selon une liste publiée par le ministère, bon nombre de ces sociétés sont dirigées par des ressortissants chinois.

Les autorités ont demandé à ces entreprises de "cesser immédiatement leurs activités minières," mais n’ont pas évoqué d’éventuelles sanctions ou poursuites judiciaires.

Un rapport de 2023 publié en décembre dernier par l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) a mis en évidence d’importantes divergences dans les chiffres officiels.

Le Cameroun a déclaré avoir produit 953 kg d’or cette année-là, dont seulement 22,3 kg ont été officiellement exportés.

Mais les pays importateurs ont déclaré avoir reçu 15,2 tonnes (15 200 kg), soit près de 680 fois plus.

"Cela suggère qu’une grande partie de l’or, en particulier celui issu de l’exploitation artisanale, contourne les circuits officiels et est détournée vers des réseaux informels ou fait l’objet de contrebande," a déclaré la chercheuse Aicha Pemboura dans un rapport publié en mars sur le crime organisé en Afrique centrale.

Malgré l’adoption d’un nouveau code minier en 2023, elle a indiqué que la corruption et l’influence des élites puissantes continuaient de limiter son application.