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Cameroun : le mandat des députés prorogé jusqu'au 20 décembre 2026

Meeting électoral à Maroua, au Cameroun, le 7 octobre 2025   -  
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By Rédaction Africanews

Cameroun

Les députés camerounais s’accrochent à leurs sièges. Jeudi, ils ont une nouvelle fois décidé de voter en faveur de la prolongation de leur mandant jusqu’au 20 décembre 2026.

Alors que le parlement camerounais devrait être dissous le 10 mars de l’année dernière. La prolongation intervient après le glissement du calendrier des élections législatives et locales annoncé le 10 février dernier par le président camerounais Paul Biya. Usant des prérogatives que lui confèrent l’article 15 de la Constitution selon les autorités.

Lesquelles invoquent par ailleurs des ‘’ contraintes financières et organisationnelles’’ pour justifier ce deuxième report des élections. Alors que beaucoup y voient une menace pour la démocratie.

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